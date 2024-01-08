Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, 9,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ YAZICI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK



Depremin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte şu ana kadar kurumlara ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Vali Yazıcı, “Hemşehrilerimize geçmiş olsun.” ifadesini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise depremden etkilenen tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.