SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ:  AFAD merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Vali ve AFAD'ın açıklamasına göre şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Taramalar ise devam ediyor.

Haberler - NTV Haber 09.04.2022 - 17:11 | Son Güncelleme : 09.04.2022 - 17:45

SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! 

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 17.02'deki depremin derinliği 6,7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok. 

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Depreme ilişkin bir açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını, taramaların devam ettiğini söyledi. 

AFAD Twitter hesabından da bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BAKAN KURUMDAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. 

Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik" dedi.

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