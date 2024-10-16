SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem, birçok ilde hissedildi. 3 binada kısmi çökme meydana gelirken can kaybı olmadığı açıklandı. Malatya'da yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişi yaralanırken Şanlıurfa'da da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Malatya fayı bir süredir deprem uzmanları tarafından inceleniyordu. Son olarak, 3 bin yıldır kırılmayan fayın, 7,2 büyüklüğünde deprem üretebileceği belirtiliyordu.
Son dakika haberi! Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
5,9 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.
Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme meydana geldi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Şanlıurfa'da da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Yetkililer şu ana kadar gelen bilgilere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile telefonda görüştü.
Depremle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.
5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi.
3 BİNADA KISMİ ÇÖKME
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
"4 KİŞİ YARALANDI"
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kale ilçesine geçerek saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, saha çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.
Can kaybının olmamasının mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yavuz, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda panik nedeniyle etkilenen vatandaşlarımız olmuştur. 2. kattan, balkondan atlayan bir arkadaşımız hastanede, durumu iyi. Merdivenden yuvarlanan arkadaşımız var. Toplamda 4 kardeşimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Yavuz, Kale ilçesindeki incelemelerine ilişkin de "Kale ilçesinin merkez üssü olması sebebiyle buraya geldik. Saha ekiplerimizin çalışmalarını koordine edeceğiz. Sahada çalışan birimlerimizden bilgi aldık. Herkese bir kez daha geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
3 BİN YILDIR KIRILMADI
Malatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor." açıklamasını yapmıştı. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor." demişti.
SÜRGÜ FAYI, MALATYA FAYI NEDİR?
Malatya fayı, Sürgü fayı olarak da biliniyor. Malatya fayı, toplamda 220 kilometrelik bir fay. Malatya'nın batısından geçen fay yaklaşık 160 kilometre uzunluğunda. Sürgü'den başlıyor Kemaliye'ye kadar uzanıyor. Ovacık fayıyla birleşiyor ve toplam 220 kilometrelik bir fay hattı oluşturuyor. Malatya'nın içinden kısa faylar da var.
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