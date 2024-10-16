SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Şanlıurfa'da da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yetkililer şu ana kadar gelen bilgilere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi.

3 BİNADA KISMİ ÇÖKME



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



"4 KİŞİ YARALANDI"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi.



Kale ilçesine geçerek saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, saha çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.



Can kaybının olmamasının mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yavuz, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda panik nedeniyle etkilenen vatandaşlarımız olmuştur. 2. kattan, balkondan atlayan bir arkadaşımız hastanede, durumu iyi. Merdivenden yuvarlanan arkadaşımız var. Toplamda 4 kardeşimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.



Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Yavuz, Kale ilçesindeki incelemelerine ilişkin de "Kale ilçesinin merkez üssü olması sebebiyle buraya geldik. Saha ekiplerimizin çalışmalarını koordine edeceğiz. Sahada çalışan birimlerimizden bilgi aldık. Herkese bir kez daha geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.