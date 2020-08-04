SON DAKİKA HABERİ: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.40'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 04.08.2020 - 21:54 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 22:22

SON DAKİKA HABERİ: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 3,9 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları sürüyor. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara kesinlikle girmesin." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

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