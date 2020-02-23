SON DAKİKA HABERİ: Manisa Akhisar'da bir deprem daha

Son dakika haberi! Manisa merkez üssü Akhisar'da 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremle ilgili açıklama yapan Manisa Valiliği ise, herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurarak, ''15.40 da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREM

İran'ın Khoy kentinde bugün saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Depremde ölü sayısı 9'a yaralı sayısı ise 37'ye yükseldi.