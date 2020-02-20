SON DAKİKA HABERİ: Manisa yine sallandı

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.54'te 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kırkağaç'ta en son 19 Şubat'ta 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilmişti.

VİDEO: MANİSA'DAKİ ARTÇILAR SÜRECEK Mİ?