SON DAKİKA HABERİ: Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

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Son dakika haberi! Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı. Görevden alınan başkanlardan Mehmet Karayılan, polis tarafından gözaltına alındı. ÜÇ BELEDİYEYE ATAMALAR YAPILDI



Üç belediye başkanın yerine kayyum ataması yapıldı. Mardin’de Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi.



Batman Valisi Ekrem Canalp da Batman’da Sönük’ün yerine başkanvekili olarak getirildi.



Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, belediyede başkanvekili olarak görev yapacak. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI İçişleri Bakanlığ, üç belediye başkanının görevden alındığını ve yerlerine atama yapıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, üç belediye başkanı hakkındaki terör örgütü üyeliğinden aldıkları cezalar ile aynı suçtan sürdürülen soruşturmalara dikkat çekildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, 31 Mart’taki seçimlerde göreve gelmişti

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ NEDENİYLE GÖREVDEN ALINDI"



Açıklamada, Mardin'e ilişkin şu bilgi verildi:



"1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet TÜRK’ün



a) Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı KOBANİ DAVASI kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 10 YIL HAPİS CEZASI ALMASI,



b) Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan davasının devam etmesi ve



c) Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle; Ahmet TÜRK’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.



5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay AKKOYUN Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde polis bariyerleri konulduğu görüldü

AHMET TÜRK AÇIKLAMA YAPTI



Ahmet Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız." dedi.



Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’den yüzde 57.4 oy almıştı.

31 Mart seçimlerinde göreve gelen Gülistan Sönük, Batman’daki seçimi birinci sırada tamamlamıştı

BATMAN'A DA KAYYUM ATANDI



İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Batman belediye başkanını da görevden alındığı açıklandı. Açıklamada Batman'a ilişkin şu bilgi verildi:



"Batman Belediye Başkanı Gülistan SÖNÜK’ün



a) Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI,



b) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve

Batman Belediyesi önünde güvenlik önlemi alındı

c) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan SÖNÜK’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem CANALP Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.



Görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Eşbaşkanı Gülistan Sönük, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’den yüzde 64.52 oy almıştı.

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan

ŞANLIURFA HALFETİ'YE DE KAYYUM ATANDI Bakanlık açıklamasında, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden alınmasına ilişkin şu açıklama yapıldı:



"3. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet KARAYILAN’ın



a) Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI,



b) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet KARAYILAN’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan BAŞOĞLU Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.11.2024"

MARDİN'DE BELEDİYE ÖNÜNDE OLAY



Kayyum kararının ardından DEM Partililer, görevden alınan Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.



Belediye girişine polis bariyeri kurulurken, bu esnada gerginlik yaşandı.

BATMAN'DA 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Batman’da da belediye önünde gerginlik yaşandı.



Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.



Belediye binasına girmeye çalışan gruba, burada güvenlik önlemi alan polis ekiplerince izin verilmedi.



Uyarıya rağmen belediye binasına girmek isteyen gruptan polise mukavemet gösteren 9 kişi gözaltına alındı.



Ardından belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişiler polise taşlı saldırıda bulundu.



Gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Polis ekiplerince 66 kişi daha gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 75 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

