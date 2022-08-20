SON DAKİKA HABERİ... Mardin'de katliam gibi trafik kazası: 19 ölü, çok sayıda yaralı

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Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın bir benzeri Mardin'de yaşandı. Derik ilçesinde freni arızalanan bir TIR araçlara çarptı. Olay yerinde toplanan kalabalığa başka bir TIR daha çarptı. Kazalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



BAKAN KOCA: 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını belirtti.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ TAHKİKAT BAŞALATILDI



Adalet Bakan Bekir Bozdağ da kazaya ilişkin, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.



Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kulland

BAKAN SOYLU KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLGEYE GİDİYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.