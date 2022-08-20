SON DAKİKA HABERİ: Mardin'de katliam gibi trafik kazası: 20 ölü, 26 yaralı

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Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın bir benzeri Mardin'de yaşandı. Derik ilçesinde freni arızalanan bir TIR araçlara çarptı. Olay yerinde toplanan kalabalığa başka bir TIR daha çarptı. Kazalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Kazada müdahale için olay yerine gelen Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin de şehit oldu.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 20’YE YÜKSELDİ; 1 POLİS ŞEHİT



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "İki TIR’ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.



'SABAHA KADAR TÜM TESPİTLERİMİZİ YAPACAĞIZ'



Bakan Soylu gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında 1 polisimiz şehit oldu. Sürücülerin 2’si de yaralı, tedavi altındalar. 2 sürücü de gözaltında” dedi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞALATILDI



Adalet Bakan Bekir Bozdağ da kazaya ilişkin, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.



Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.