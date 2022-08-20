SON DAKİKA HABERİ... Mardin'de katliam gibi trafik kazası: 8 ölü, çok sayıda yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Haberler - DHA 20.08.2022 - 19:56 | Son Güncelleme : 20.08.2022 - 19:57

SON DAKİKA HABERİ... Mardin'de katliam gibi trafik kazası: 8 ölü, çok sayıda yaralı

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SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı

Son dakika haberi! 

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri 'in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

'de can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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