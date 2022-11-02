SON DAKİKA HABERİ: Marmaray'da "yanlış buton alarmı"

Son dakika haberi! Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda 'acil durum' anonsu yapılarak yolcular tahliye edildi.

Yapılan anonslarda "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" denildi. Tren seferleri de durduruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir." denildi.