SON DAKİKA HABERİ: Yüz yüze eğitim başlıyor (MEB'den açıklama)

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze eğitime geçiş sürecine başlanacağı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda, 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze geçiş sürecinin başlatılacağı ifade edilen açıklamada, düşük ve orta riskli iller ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulamanın nasıl olacağına ilişkin detaylara yer verildi.



DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TÜM KADEMELER EĞİTİME BAŞLIYOR



Buna göre, düşük ve orta riskli illerdeki yüz yüze eğitime geçiş uygulaması şöyle olacak:



"Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde başlanacak."



YÜKSEK VE ÇOK RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE BAŞLAYACAK KADEMELER



Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerdeki yüz yüze eğitime geçiş süreci ise okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.



LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.



Liselerdeki sınavlar, 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.



Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.



Tüm kademelerde yüz yüze eğitimden sonra kalan ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.



Yüz yüze eğitime katılım, bütün illerde veli rızasına bağlı gerçekleştirilecek.

