SON DAKİKA HABERİ: Meclis bahçesine yıldırım düştü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bahçesinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti.

Yıldırım, ağaçtan büyük bir parçanın kopmasına neden olurken yakında bulunan bir araç, ağaçtan kopan parça sonucunda zarar gördü.

Yaşanan olayda yaralı bulunmadığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

MECLİS'TEN AÇIKLAMA

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, ağaca yıldırım düşmesi olayı ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.