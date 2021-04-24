SON DAKİKA HABERİ: Meclis Başkanı Şentop'tan 1915 olayları açıklaması

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 olaylarına ilişkin bir açıklama yaptı.

1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların mevcut olmadığını söyleyen Şentop, "ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanacağı iddiasına ilişkin Şentop, "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur" diye konuştu.

Şentop, "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.



HDP'YE TEPKİ



HDP'nin konuyla ilgili paylaşımına da değinen Şentop, "HDP, Türkiye'de hukuken kurulmuş siyasi parti olmasına rağmen Türkiyeli gibi konuşmuyor. Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor" dedi.

