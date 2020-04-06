SON DAKİKA HABERİ: Meclis Başkanı Şentop'tan ''23 Nisan Etkinlikleri'' açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal mesafe kuralına uymayan bütün etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Şentop ayrıca, 23 Nisan saat 21.00'de evlerde İstiklal Marşı okuyalım çağrısında bulundu.
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