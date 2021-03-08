SON DAKİKA HABERİ: Meclis Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın milletvekilleri ve Meclis'teki kadın personelle bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

SAMSUN'DA KADINA ŞİDDET



Çocuğunun gözü önünde uyguladığı muamelenin gereği elbette yapılacak. Benzer olayların tekrar meydana gelmemesi için yapılacak birçok şey olduğunu gösterdi. 83 milyon çözüm odaklı hareket etmeli.

AYM'NİN BERBEROĞLU KARARI

Şentop, Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olarak, ''Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız" açıklamasında bulundu.



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının henüz Meclis'e ulaşmadığını söyleyen Şentop, ''Gelince usulüne uygun işlem yapılacak'' dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuşan Şentop, ''Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var'' ifadelerini kullandı.