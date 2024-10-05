SON DAKİKA HABERİ: Meclis, İsrail tehdidi için salı günü toplanacak

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı Günü toplanacağını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Meclis, İsrail tehdidi için salı günü toplanacak
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Başkanı Kurtulmuş, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları'nın 'in Lübnan'a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin 8 Ekim'de 'i bilgilendireceğini bildirdi.

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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