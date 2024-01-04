SON DAKİKA HABERİ: Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıran CHP'den yargı mitingi kararı

Son dakika haberi! Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına "hukuki değeri yok" diyerek yine uymadı.

Yargıtay'ın kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisini topladı.

Parti meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 9 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ocak'ta da Ankara'nın Tandoğan meydanında bir miting düzenleyeceklerini açıkladı.



Parti meclisi toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "14 Ocak Pazar günü 'Geleceğimize sahip çıkıyoruz' dediğimiz büyük miting için saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, siyasi partileri, STK'ları, geleceğe sahip çıkmak isteyen herkesi Tandoğan’a davet ediyorum." dedi.



Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Parti Meclisi'miz tamamen karşı karşıya olduğumuz yargı eliyle anayasayı askıya alma, anayasayı yok sayma ve anayasasızlaştırma suretiyle bir sivil darbe girişimini gündemine almış durumda.



Dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aldığı karar Hatay halkı tarafından milletvekili seçilmiş Can Atalay'ın, salıverilmemesine, dokunulmazlık hakkından yararlanmamasına, yargılamasının durdurulmasına ve gereğinin yapılmasına yönelik bir karar ve kriz olarak görünmekle beraber, bunu çok aşan bir noktaya gelmiş durumdadır.



Bugün eğer ki Can Atalay serbest kalmış olsaydı onunla birlikte esir tutulan Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, yargılandıkları ve delil olmadığı için iki kez beraat ettikleri bu davada, 'Birileri onları beraat ettirmek istedi ancak ben bunu kabul etmiyorum' diyen Erdoğan'ın açık talimatıyla yeniden yargılanıp, delillerin olmadığı ortamda, tamamen hukuka ayrı şekilde bir kişinin husumeti sonucunda cezalandırıldıkları gerçeğini değiştirmezdi. Gezi Davası, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır, siyasi kan davasıdır, Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Davası kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları şeytanlaştırdığı davadır."

NE OLMUŞTU?



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı.



"AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti.

Dairenin Can Atalay kararı, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.