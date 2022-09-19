SON DAKİKA HABERİ: Meksika açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede tsunami alarmı verildi.

Haberler 19.09.2022 - 21:14 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 22:03

SON DAKİKA HABERİ: Meksika açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! Meksika'nın batı orta kesiminde bulunan Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.

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