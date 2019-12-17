SON DAKİKA HABERİ: Memur atamasında güvenlik soruşturması düzenlemesi TBMM'de

SON DAKİKA HABERİ: İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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