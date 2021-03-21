SON DAKİKA HABERİ... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka müdürleriyle görüştü

21.03.2021 - 18:50
Son dakika haberi!
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.— Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 21, 2021
Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/f7QOPT97jk