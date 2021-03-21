SON DAKİKA HABERİ... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka müdürleriyle görüştü

Son dakika haberi!

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...