SON DAKİKA HABERİ... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka müdürleriyle görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleriyle bir araya geldi.

21.03.2021 - 18:50

SON DAKİKA HABERİ... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka müdürleriyle görüştü

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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