SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bu akşam Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda ekonomideki gelişmeler ve son dönemde yaşanan piyasa gelişmeleri değerlendirilecek.

Haberler - NTV Haber 24.11.2021 - 22:24 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 00:06

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

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Son dakika haberi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu akşam saatlerinde Bankalar Birliği üyesi bankaların yöneticileriyle görüşecek.

Bankalar Birliği Genel Merkezi'ndeki görüşmeye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ile Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katılacak.

Toplantıda, döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz indirimi kararları ve bunların ekonomiye etkileri ele alınacak.

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