SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan virüse karşı ekonomik önlem açıklaması

Son dakika haberi! Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal corona virüsün piyasalara olan etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konu ile ilgili olarak Murat Uysal, salgın hastalığın küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Mart ayı ile birlikte salgın hastalığın öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörler kanalıyla yurt içinde iktisadi faaliyeti etkilediği görülmektedir'' diyen Uysal sözlerine şekilde devam etti:

''Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanmsı ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık. Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için Bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır''