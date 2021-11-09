SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırıldı.

Haberler 09.11.2021 - 00:16 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 00:47

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

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Son dakika haberi! TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. 

TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. 

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz cinsi mevduat hesabı için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.

Kararla TL cinsinden zorunlu karşılıklar 7.4 milyar TL, döviz cinsi zorunlu karşılıklar ise 3.8 milyar dolar artacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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