SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit

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Mersin'in Mut ilçesinde, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs saat 07.20 sularında devrildi.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 ŞEHİT, 27 YARALI

Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti, 4 asker şehit oldu, 27 kişi de yaralandı.

Askerlerin, Manisa'dan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildikleri ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.



İlk gelen bilgi ise şehit asker sayısının 5 olduğu yönündeydi ancak kayıplardan birinin asker değil ikinci şoför olduğu ortaya çıktı.



Durumları ağır olan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazanın, fren arızası nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Ancak kazanın kesin nedeni, ayrıntılı incelemenin ardından belli olacak.



BAKAN AKAR'DAN KAZA BÖLGESİNDE İNCELEME

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin'e gitti.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.

Akar olay yerinde incelemelerde bulundu, Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Mut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri de ziyaret etti.

''İLK BİLGİLERE GÖRE ARAÇTA TEKNİK ARIZA OLDU''

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Ziyaret ettik, durumlarının kritik olmadığını gördük. Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kara Kuvvetlerimizin çok ciddi intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince dikkatli bir şekilde bu intikaller icra edilmekte. Dün bu çerçevede saat 21.45'te Manisa Alaşehir'den bu otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar'da 2 saat mola verdiler. Molada şoför değişimi yaptılar. Otobüsün bakımını yapıp, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler. Daha sonra Konya'da sabah saat 06.30'da mola verip, dinlendiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. ilk aldığımız bilgilere göre, araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık" dedi.



ŞOFÖR, KAZA ÖNCESİ UYARMIŞ



Alınan ilk bilgilere göre kazaya karışan otobüsün şoförünün soğukkanlılıkla elinden geleni yaptığını öğrendiklerini aktaran Bakan Akar, "Konuyla alakalı hem idari hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler sürdürülmekte. Bu çalışmaların sonucunda olayların tam olarak ortaya çıkması mümkün olacak. Ayrıntılı ve dikkatli çalışmayla bilgileri alacağız. İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Bilgiler daha sonra alınan bilgilerle teyit edilecek. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şoförün frende bir problem olduğuna dair otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmaması için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durması için bazı tavsiyeler alındığını, fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre ikinci şoförün telefonla bazılarını arayıp, onlardan tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor. Tabi acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz halde, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.



Akar, yaralı askerlerin durumları hakkında da şöyle konuştu:



"Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarıma, bütün silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bunların başımıza gelmemesi için her türlü tedbir aldık, almaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden şoförlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavisi süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaralılarımızdan entübe olan 4 kişi var. Bu 4 kişiden ikisinin boynunda sorun var. Doktorlarımız üzerinde duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göz problemi, diğer askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Bunlarla alakalı doktorlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana'dan arkadaşlarım buraya gelen ambulans helikopter ve Konya'dan gelen ambulans helikopterle nakiller yapıldı. Dolasıyla buradaki doktorlarımız yoğun bir mesai içindeler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Başta valimiz olmak üzere gayretlerini gösterdiler. İnşallah önümüzdeki saatlerde farklı bir haber almayacağız. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için çaba gösterdik, göstereceğiz. Mersin Üniversitesi'nde 4, Şehir Hastanesi'nde 4 yaralımız var. Silifke ve Erdemli'de 2'şer yaralımız var. 15 yaralımızın burada tedavileri sürüyor."

KKTC'DEN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında, “Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.



Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Akıncı, yaralı askerler için acil şifa temennisinde bulundu.



KKTC Başbakanı Tatar, Twitter’dan yaptığı açıklamasında, “Kaza sonucu, KKTC’ye gelecek olan 5 Mehmetçiğimizin şehit olmasını, 10 Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.



CTP Genel Başkanı Erhürman da “Türkiye'den ülkemize gelmek için yola çıkan askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kaza sonucunda beş askerin şehit olduğunu ve on askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Ülkemize gelerek vatani görevini yapacak olan Türk gençlerinin Mersin'de bir kazada şehit olması hepimizi derinden üzmüştür. Allah rahmet eylesin, ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.