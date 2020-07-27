SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit, 10 yaralı

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Mersin'in Mut ilçesinde, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 ŞEHİT, 10 AĞIR YARALI

Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti, 4 asker şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Askerlerin, Manisa'dan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildikleri ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.



İlk gelen bilgi ise şehit asker sayısının 5 olduğu yönündeydi ancak kayıplardan birinin asker değil ikinci şoför olduğu ortaya çıktı.



Durumları ağır olan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazanın, fren arızası nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Ancak kazanın kesin nedeni, ayrıntılı incelemenin ardından belli olacak.



BAKAN AKAR'DAN KAZA BÖLGESİNDE İNCELEME

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin'e gitti.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.



Olay yerinde incelemelerde bulunan, Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi alan Akar'ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI VE KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN TAZİYE MESAJI

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kaza sonrası taziye ve başsağlığı mesajları yayımladı.

Akıncı, mesajında "Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda 4 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dilerim'' ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın mesajı ise şöyle:

''Türkiye'nin Mut ilçesi yakınlarında bir askeri otobüsün devrilmesi sonucu vatani görevlerini yerine getirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan 4 Mehmetçiğimizin şehit olmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsalığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.''