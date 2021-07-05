SON DAKİKA HABERİ: Metrobüs kaza yaptı

SON DAKİKA HABERİ: Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle çok sayıda yolcu yaralandı.

NTV Haber 05.07.2021 - 08:43 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 09:28

SON DAKİKA HABERİ: Metrobüs kaza yaptı

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Son dakika haberi!

İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı.

Kaza sonrasında ilk yardım ekipleri olay yerine gönderildi. Metrobüs yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Kaza Küçükçekmece Cennet Durağı'nda meydana geldi.

Bir metrobüs, durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptı. Kaza sırasında çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralı yolculara ilk müdahale durakta yapıldı. Durumu biraz daha ağır olanlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgede, Merter yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza yerine ilk yardım ekipleri, polis ve çekiciler sevk edildi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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