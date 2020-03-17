SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Bahçeli'den corona virüs açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den corona virüs salgınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum.



Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.



Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir."

