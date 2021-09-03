SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

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MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim barajı üzerine açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 7 seçim barajı üzerine kurulan dedikodu çarkı, bu çarkı kuranları öğütecek" diyen MHP lideri, "Yüzde 10 seçim barajının korunmasının meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi kalmamıştır" şeklinde konuştu.

"MHP'ye yönelik ithamlar sahiplerine kara leke gibi yapışacak" diyen Bahçeli, "Temsilde adalet için barajın düşürülmesinden başka seçenek yok" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının düşürülmesini hedef alan açıklamalara yönelik yazılı bir açıklama yayınladı.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın görüş ve değerlendirmesini müteakiben Milliyetçi Hareket Partisi de aynı doğrultuda kanaat bildirmiş, başkaca bir arayış ve beklentiye gerek olmadığından bahisle siyasi tutumunu Cumhur İttifakı'nın duruşuna müzahir şekilde netleştirmiştir"dedi.

MHP lideri, "1 Eylül 2021 tarihli yazılı basın açıklamamız bu konudaki tavır ve düşüncemizi berrak ölçüde izah ve ifade etmiştir. Niyet okuyuculuğu yapanlar bir kez daha boşluğa düşmüşlerdir" şeklinde konuştu.