SON DAKİKA HABERİ: MHP, seçime kendi amblemi ve adaylarıyla girecek

Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere AK Parti ile MHP'nin ortak listeyle gireceği iddialarını yalanladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, son günlerde AK Parti ile MHP'nin ortak liste yaparak seçimlere gireceği yönünde bir kara kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Cumhur İttifakı üyesi Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) seçimlere kendi amblemleriyle gireceğini hatırlatan MHP lideri, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır." dedi.

Partisinin tüm seçim çevrelerinde kendi parti amblemiyle mücadele edeceğini belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır." dedi.

Bahçeli mesajında, "Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Çalışma bizden mükafat millettendir. Türk ve Türkiye Yüzyılına kutlu bir adım atılacak, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü cumhurun muazzam zaferiyle taçlanacaktır. TBMM’de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli iradeyle tecelli edecektir." ifadelerini kullandı.