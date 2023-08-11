SON DAKİKA HABERİ: MHP'den İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı | İYİ Parti'den ilk açıklama

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



Bahçeli, ittifak çağrısında şu sözlere yer vermişti:



"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına"



İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA



Bahçeli’nin açıklamasının ardından gözler İYİ Parti’den gelecek cevaba çevrilmişti.



İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından MHP'den gelen yerel seçimlerde ittifak çağrısı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.



Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz:

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!"