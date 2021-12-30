SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.
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