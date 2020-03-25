SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi

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Eğitim konulu Bilim Kurulu toplantısı bitti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... aziz milletim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

''EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILACAK''

Corona virüs nedeniyle okullarımız tatile girdi yönünde algı yanlıştır. Biz sadece ara verdik. Eğitim bir süreliğine internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Eğitime verilen ara uzatılacak.

TÜRKİYE'DE VAKA BİLGİLERE DİJİTAL ORTAMA YANSIYACAK

Özellikle her gün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam her gün güncelleyerek paylaşacağız.

Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU



Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu''



EĞİTİME 30 NİSAN'A KADAR ARA VERİLDİ



Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar,



''Televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitim kısmı dışında da telafi çalışmaları başlayacak. Telafinin ne zaman nasıl olacağı da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda olacak. Eğitimde elbette kayıplar olacak. Biz her türlü senaryoya da hazırız. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Sağlık Bakanı Koca ''sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı'' yönündeki soruya, ''Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak''

LGS SINAVI



Ziya Selçuk sınavların ertelenmesine yönelik olarak yönetilen soruya, ''LGS'nin nasıl yapılacağına doğru 3 plan var önümüzde. En asgari düzeydeki tedbirlerimizi de alacağız. Sadece yüz yüze gördüklerini konulardan sınava gireceklerini de zaten söylemiştik''

KİMLERE TEST YAPILMALI?

Bakan Koca, ''83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü negatif olabilir. Ama 3 gün sonra 5 gün sonra da pozitif çıkabilir. Herkes kendisini virüs taşıyıcı olarak görmeli ve öyle davranmalı. O nedenledir ki biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz.

Kimler yaptırmalı, insanlar dün bir hastanemizde kuyruklar oluşturdu. Bunlar gerekli değil. Ancak hekim uygun görürse yaptırmalıyız. İkincisi birisi pozitif çıktıysa ve temas ettiyse yaptırmalı.

ÖZEL OKULLARA

Özel okullara ilişkin soruya Ziya Selçuk, ''Bu konu uzun soluklu bir konu. Ve telafisi yapılacak bir husus. Tamamlayacak ve telafi edilecek bir eğitim bu. Bu konuda sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum.

Özelde ücret konusunda test yapıldığı yönündeki soruya Bakan Koca, ''Hiçbir test ücret ile yapılsın istemiyoruz. Üniversite hastanelerimiz dahil olmak üzere biz bakanlık olarak veriyoruz. Asla vatandaşımızdan ücret almama noktasında da gayret içindeyiz. Biz izni vakıf üniversitelerine de verdik. Ve ücretle test yapanlardan da bizim haberimiz olsun.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel kursların da 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını bildirdi.

''VİRÜS ANİDEN DÜŞMENİZE NEDEN OLMAZ''

Bakan Koca, "Sosyal medyada bayılan vs gibi görüntüler servis edildi. Biz bu hastalığı şöyle biliyoruz, öncelikle solunum sıkıntısı ile başlayan bir süreç. Anında düşme ile anında kaybedilme ile sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Ve bunlara asla inanmayın." dedi.

SOLUNUM CİHAZI



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslek liselerinde solunum cihazı üretme altyapımız var, Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor." dedi.

ESNEK ÇALIŞMA

Bakan Koca esnek çalışmaya, "Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz." dedi.