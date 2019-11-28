SON DAKİKA HABERİ: Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

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Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

Geçen sene büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin liraydı ve tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılmıştı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.

70 MİLYON TL'NİN SAHİBİ ORTADA YOK