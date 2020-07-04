SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar: Libyalı kardeşlerimizle beraberiz, bundan vazgeçmeyeceğiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti.



Akar, ''Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil'' açıklamasında bulundu.



Fransız gemisinin taciz edildiği iddialarına ilişkin de konuşan Hulusi Akar, ''Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli'' dedi.