SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.

Haberler - DHA 16.04.2022 - 10:48

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle 'ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği, bir kez daha ifade edildi.

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