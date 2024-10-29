SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.



İki bakanın telefon görüşmesinde ikili savunma ve güvenlik konuları ile bölgesel konular ele alındı.



Güler ve Austin’in görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 29 Ekim 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.”