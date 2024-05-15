İstanbul’un simge yapılarından tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın paniği yaşandı.
Mısır Çarşısı’nın çatısında saat 10.00 sıralarında ilk bilgilere göre, bacadan kaynaklı olduğu düşünülen nedenle yangın çıktı.
Restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Yangının çıkmasıyla birlikte dükkandaki müşteriler ve çalışanlar dışarı çıktı.
Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni incelemeden sonra belli olacak.
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