İstanbul’un simge yapılarından tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın paniği yaşandı.



Mısır Çarşısı’nın çatısında saat 10.00 sıralarında ilk bilgilere göre, bacadan kaynaklı olduğu düşünülen nedenle yangın çıktı.



Restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.