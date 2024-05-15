Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği

İstanbul Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının, tarihi çarşı içinde bulunan bir restoranın bacasında başladığı öğrenildi.

Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği

’un simge yapılarından tarihi Mısır Çarşısı’nda paniği yaşandı.

Mısır Çarşısı’nın çatısında saat 10.00 sıralarında ilk bilgilere göre, bacadan kaynaklı olduğu düşünülen nedenle yangın çıktı.

Restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği - 1

Yangının çıkmasıyla birlikte dükkandaki müşteriler ve çalışanlar dışarı çıktı.

nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni incelemeden sonra belli olacak.

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