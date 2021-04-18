SON DAKİKA HABERİ... Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı

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Mısır'da tren kazası gerçekleşti.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.



Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.



Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

