SON DAKİKA HABERİ... Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

NTV Haber 18.04.2021 - 16:38 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 16:58

SON DAKİKA HABERİ... Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı

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Son dakika haberi! 

Mısır'da tren kazası gerçekleşti.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

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