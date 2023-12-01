SON DAKİKA HABERİ: Mısırlı yetkililer: İsrail ile Hamas ateşkesi bir gün daha uzattı

Son dakika haberi! Mısırlı yetkiler, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. günde de devam edeceğini duyurdu.

7. GÜNDE HAMAS 8 REHİNEYİ BIRAKTI



İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının yedince gününde Hamas 8 rehineyi daha serbest bıraktı. Çarşamba günü serbest bırakılan 2 Rusla birlikte dün Kızıl Haç'a teslim edilen rehine sayısı anlaşma gereği 10'a tamamlanmış oldu. İsrail de 30 Filistinliyi cezaevinden bıraktığını duyurdu.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.



İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.



Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani ara"nın bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.