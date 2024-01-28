SON DAKİKA HABERİ: MİT Başkanı Kalın'dan Erbil'de kritik temaslar

- Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinin ardından Erbil'de temaslarda bulundu.
MİT Başkanı Kalın, Erbil temasları kapsamında KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüştü.
Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK ile etkin mücadele konuları ele alınırken, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı da muhataplara iletildi.
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