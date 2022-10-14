MİT'ten Suriye'de operasyon: Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu Geli Serhat kod Nejdet Dağlarer ’i etkisiz hale getirdi.

Geli Serhat kod adlı Nejdet Dağlarer, Türkiye’de gösterdiği faaliyetler ve Suriye’de TSK’ya yönelik eylemleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hedef listesine girmişti.

PKK kırsal kadrolarına 2009’da katılan Nejdet Dağlarer 2012 yılında Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçlerimizle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı.

Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak’a, oradan da Suriye’ye geçen Nejdet Dağlarer, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye’deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı.

2020 yılında Kobani Eyaleti Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olan Geli Serhat kod Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından müteşekkil Çavreş Tugayı Sorumlusuydu.

Güvenlik kaynakları; Suriye’deki en kalabalık terörist birliklerden biri olan Çavreş Tugayı Sorumlusu’nun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye’deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtiyor.

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