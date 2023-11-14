SON DAKİKA HABERİ: MİT PKK'nın sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

SON DAKİKA HABERİ: MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT PKK'nın sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, 1992 yılından bu yana aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten ve Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerin sorumlularından olan "Çiya Amed" kod adlı Remzi Avcı'nın tüm faaliyetlerini titizlikle takip etmeye başladı.

MİT, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorinde yer alan teröristin, Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti.

Avcı'nın tehdit seviyesinin artması üzerine MİT, operasyon kararı alındı. Sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle sınırdan 222 kilometre derinlikli bir alanda gizlenen terörist, MİT'in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen spesifik operasyonla etkisiz hale getirildi. 

SON DAKİKA HABERİ: MİT PKK'nın sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi - 1

PKK'nın, eyalet sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek için söz konusu suikastı gizlemeye çalıştığı belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...