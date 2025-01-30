SON DAKİKA HABERİ: MİT devreye girdi, Taylandlı rehineler serbest bırakıldı

Gazze'de tarihi anlar: Hamas lideri Sinvar'ın evinin önünde esir takası Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze’de bugün serbest bırakılmasını sağladı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü, yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sonlandırmasına yönelik 13 Ocak 2025’te Hamas ile İsrail arasında, esir ve tutuklu ve hükümlü takası konusunda anlaşma sağlandı.

TÜRKİYE ESİR TAKASINDA DEVREYE GİRDİ



MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü.



Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.