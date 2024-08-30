SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten iki yeni operasyon: Terör örgütünün patlayıcılarını hazırlayan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, iki yeni operasyona imza attı. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK’nın el yapımı patlayıcılarını hazırlayan iki terörist etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa’daki operasyonda ise örgütün Fransa yapılanmasına yönelikti. Jandarma ile ortak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün Fransa’daki yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Denis Daniel Korkmaz yakalandı. Korkmaz, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten iki yeni operasyon: Terör örgütünün patlayıcılarını hazırlayan teröristler etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

örgütü PKK/KCK’nın saldırılarda kullandığı patlayıcıları hazırlayan teröristler etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon, ’ın kuzeyindeki Hakurk’ta yapıldı.

Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı isimli iki teröristin yerini örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla belirleyen MİT, teröristleri adım adım izlemeye başladı.

için en uygun zamanın belirlenmesiyle harekete geçen MİT, Akyol ve Karadağlı isimli teröristleri, el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten iki yeni operasyon: Terör örgütünün patlayıcılarını hazırlayan teröristler etkisiz hale getirildi - 1 Denis Daniel Korkmaz

ŞANLIURFA'DA

MİT, bir diğer operasyonunu ise Şanlıurfa’da gerçekleştirdi.

Jandarma ile ortak yapılan operasyonda, terör örgütünün Fransa yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren Denis Daniel Korkmaz gözaltına alındı.

örgütü PKK/KCK adına örgüte adam ve para toplama faaliyetleri gösterdiği belirlenen Korkmaz, ifadesinin ardından sınır dışı edildi.

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