SON DAKİKA HABERİ | MİT’ten Irak Gara’da nokta operasyon: PKK'nın lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın Gara bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/HPG’nin lider kadrosundan terörist Yunus Demir, etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak amacıyla, örgütün üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirildiği ifade edilen Demir, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunuyordu. Demir, Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.
MİT’İN HEDEFİNDEYDİ
Terörist Yunus Demir’in, Irak’ta Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden sorumlu olduğu bildirildi.
Örgütün lider kadrosunda bulunan Demir’in Türk askerlerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi.
1995 yılında örgüte katıldığı öğrenilen “Şivan Gever” kod adlı Demir’in uzun yıllar yurtiçi ve Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve bazı saldırıları organize ettiği ifade edildi.
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