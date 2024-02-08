SON DAKİKA HABERİ | MİT’ten Irak Gara’da nokta operasyon: PKK'nın lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirildi

MİT’İN HEDEFİNDEYDİ



Terörist Yunus Demir’in, Irak’ta Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden sorumlu olduğu bildirildi.



Örgütün lider kadrosunda bulunan Demir’in Türk askerlerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi.



1995 yılında örgüte katıldığı öğrenilen “Şivan Gever” kod adlı Demir’in uzun yıllar yurtiçi ve Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve bazı saldırıları organize ettiği ifade edildi.

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