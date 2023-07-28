SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok eylemin talimatını veren Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ın 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.

PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar eyalet sorumlularından Osman'ın, bölgede güç kaybı yaşayan örgüt tarafından destek amacıyla görevlendirildiği belirlendi.

Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, Sincar'da örgütün bir toplantısına gittiği sırada MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon - 1

MESUT CELAL OSMAN KİMDİR?

PKK/KCK-YBŞ’nin Sincar Eyalet sorumlularından olan Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman, 2010’da örgüte Suriye’de katıldı.

Örgütün gençlik faaliyetlerinde içerisinde yer alan bulunan Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman, 2015’te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye’ye geçti.

Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi.

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