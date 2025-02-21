SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi.



Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.



Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunanan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.