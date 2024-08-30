SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten kuzey Irak'ta operasyon: Terör örgütünün patlayıcılarını hazırlayan iki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten kuzey Irak'ta operasyon: Terör örgütünün patlayıcılarını hazırlayan iki terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütü PKK/KCK’nın saldırılarda kullandığı patlayıcıları hazırlayan teröristleri etkisiz hale getirdi.

, ’ın kuzeyindeki Hakurk’ta yapıldı.

Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı isimli iki teröristin yerini örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla belirleyen MİT, teröristleri adım adım izlemeye başladı.

Operasyon için en uygun zamanın belirlenmesiyle harekete geçen MİT, Akyol ve Karadağlı isimli teröristleri, el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.

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