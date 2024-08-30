Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK’nın saldırılarda kullandığı patlayıcıları hazırlayan teröristleri etkisiz hale getirdi.



Operasyon, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta yapıldı.



Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı isimli iki teröristin yerini örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla belirleyen MİT, teröristleri adım adım izlemeye başladı.



Operasyon için en uygun zamanın belirlenmesiyle harekete geçen MİT, Akyol ve Karadağlı isimli teröristleri, el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.