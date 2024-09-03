SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon

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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi’nin (Mossad) para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepı tutuklandı.



MİT, Liridon Rexhepı’nin Mossad’ın Türkiye’deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti.



Rexhepı, İsrail İstihbarat Servisi’nin talimatı ile drone çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüten, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye’deki saha elemanlarına para aktarıyordu.



PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ



MİT’in çalışmaları sonucunda Rexhepı’nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı.



Rexhepı’nin Türkiye’deki saha elemanlarına çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.



Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Rexhepı’nin tüm hareketleri takip altına alındı.

ADIM ADIM İZLENDİ



Liridon Rexhepı, 25 Ağustos 2024’te Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı.



Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu.



30 AĞUSTOS’TA GÖZALTINA ALINDI



Rexhepı, 30 Ağustos’ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Rexhepı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

